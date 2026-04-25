Жена Карпина пожаловалась на ограничения из-за беременности: «Пришлось отказаться от слабосоленого лосося на завтрак»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, от чего ей пришлось отказаться из-за новой беременности.
«Беременность – удивительное время, но, честно, есть вещи, которые даются не так уж легко 😅.
Для меня самым сложным оказалось… Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося 🥲.
Лосось вообще был моей маленькой традицией – я ела его на завтрак почти каждый день.
Интересно, что в прошлую беременность я об этом особо не задумывалась. А сейчас, наблюдаясь сразу в двух городах, в обеих клиниках мне выдали подробные памятки по питанию. И я стараюсь, конечно, все соблюдать – спокойствие дороже 💛.
А вы ограничивали себя в беременность именно из-за рисков инфекций (а не калорий)? Или относились к этому спокойнее?» – написала Карпина в соцсетях.
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
- Помимо них у Карпина есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.