Игрок РПЛ высказался о возможном участии сборной Ирана в ЧМ-2026

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад ответил на вопросы об атаке на Иран и потенциальном выступлении национальной сборной на чемпионате мира в США.

– Появлялись новости, что сборная Ирана может бойкотировать участие в чемпионате мира. Что тебе известно?

– Нужно сказать, что очень тяжeлые времена переживает наша страна и люди, которые находятся в Иране. Для них сложно и находиться там, и покинуть страну. Бомбы падают на людей…

В первую очередь, мы должны уважать всех, кто находится в стране. Самое важное – это человеческие жизни.

Что касается чемпионата мира, для каждого футболиста это важно. Хотелось бы там сыграть.

Но мы должны посмотреть, что решит федерация футбола Ирана, что будет происходить с принимающей стороны. Я просто надеюсь, что всe будет хорошо.