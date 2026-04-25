Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Игрок РПЛ высказался о возможном участии сборной Ирана в ЧМ-2026

Игрок РПЛ высказался о возможном участии сборной Ирана в ЧМ-2026

25 апреля, 12:08

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад ответил на вопросы об атаке на Иран и потенциальном выступлении национальной сборной на чемпионате мира в США.

– Появлялись новости, что сборная Ирана может бойкотировать участие в чемпионате мира. Что тебе известно?

– Нужно сказать, что очень тяжeлые времена переживает наша страна и люди, которые находятся в Иране. Для них сложно и находиться там, и покинуть страну. Бомбы падают на людей…

В первую очередь, мы должны уважать всех, кто находится в стране. Самое важное – это человеческие жизни.

Что касается чемпионата мира, для каждого футболиста это важно. Хотелось бы там сыграть.

Но мы должны посмотреть, что решит федерация футбола Ирана, что будет происходить с принимающей стороны. Я просто надеюсь, что всe будет хорошо.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по группе чемпионата мира-2026 – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Динамо Мх Иран Хоссейннеджад Мохаммаджавад
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 