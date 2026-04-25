Игрок РПЛ высказался о возможном участии сборной Ирана в ЧМ-2026

Полузащитник «Динамо Мх» Мохаммаджавад Хоссейннеджад ответил на вопросы об атаке на Иран и потенциальном выступлении национальной сборной на чемпионате мира в США.
– Появлялись новости, что сборная Ирана может бойкотировать участие в чемпионате мира. Что тебе известно?
– Нужно сказать, что очень тяжeлые времена переживает наша страна и люди, которые находятся в Иране. Для них сложно и находиться там, и покинуть страну. Бомбы падают на людей…
В первую очередь, мы должны уважать всех, кто находится в стране. Самое важное – это человеческие жизни.
Что касается чемпионата мира, для каждого футболиста это важно. Хотелось бы там сыграть.
Но мы должны посмотреть, что решит федерация футбола Ирана, что будет происходить с принимающей стороны. Я просто надеюсь, что всe будет хорошо.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
- Соперники Ирана по группе чемпионата мира-2026 – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.