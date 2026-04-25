Тихонов встал на защиту Баринова

Бывший спартаковец Андрей Тихонов не считает, что результаты ЦСКА ухудшились из-за Дмитрия Баринова.
- Полузащитник в январе перешел из «Локомотива» за 2 миллиона евро.
- У него 2 желтых карточки в 10 матчах (802 минуты).
- С Бариновым в составе ЦСКА выиграл только 3 встречи.
«Баринов пригодится любой команде РПЛ. Считается, когда что‑то идет неправильно и нет результата, то виноваты те, кто только пришел в команду.
Болельщики думают, что все до них (новых игроков) было хорошо, но пришли они, и результата нет, значит, что‑то поломалось.
Баринов – хороший качественный футболист, он помог бы любой команде», – сказал Тихонов.
Источник: «Матч ТВ»