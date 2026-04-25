Батракову предрекли провал в Европе: «Его там сомнут»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не готов к трансферу в европейский клуб.
– Готов ли Батраков к отъезду за границу или ему нужно еще повариться в РПЛ?
– Нет, не готов. Мы все прекрасно понимаем, что он золотой парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет.
У Батракова есть техника, открывание и передачи. Но там выйдут на поле ребята, которые его сомнут. Думаю, что Алексею нужно окрепнуть.
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 33 матча, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость в 25 миллионов евро.
- Сообщалось, что на хавбека претендуют «ПСЖ», «Порту» и «Атлетико».
Источник: «Матч ТВ»