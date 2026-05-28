  • Кахигао рассказал о сложностях с приглашением легионеров в «Спартак»

Кахигао рассказал о сложностях с приглашением легионеров в «Спартак»

28 мая, 13:41
3

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, какие аргументы приводит для игроков, которых приглашает в РПЛ.

– Мне предстоит трудное лето. Да, на мой взгляд, санкции абсурдны, но мы мало что можем сделать против политики. Из-за них мы не можем подписывать определенных футболистов из определенных стран, но мы делаем все возможное там, где можем. Мы уже несколько месяцев работаем над нашими целями. Это непросто, но мы добьемся своего.

– Как убедить игрока приехать в Россию сейчас?

– Я много говорю и проявляю страсть. Сейчас в нашей команде есть игроки, которые поначалу сильно сомневались.

Но когда ты проявляешь настойчивость и доказываешь, что, во-первых, это отличный клуб с шансами на титулы, во-вторых, что Москва – прекрасное место для работы и безопасной жизни, и в-третьих, вы даете им проникнуться этой страстью и амбициями. Они получают удовольствие от побед, и в конце концов во многих случаях удается их убедить.

  • Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года.
  • В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в РПЛ и выиграли FONBET Кубок России.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
Комментарии (3)
oyabun
1779971726
Зениту ничего не мешает приглашать и подписывать тех игроков, которые нужны клубу. Скорее здесь история с плохим танцором..
rash1959
1779973207
Вы главное Барко не просрите
