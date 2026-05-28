Кахигао рассказал о сложностях с приглашением легионеров в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал, какие аргументы приводит для игроков, которых приглашает в РПЛ.

– Мне предстоит трудное лето. Да, на мой взгляд, санкции абсурдны, но мы мало что можем сделать против политики. Из-за них мы не можем подписывать определенных футболистов из определенных стран, но мы делаем все возможное там, где можем. Мы уже несколько месяцев работаем над нашими целями. Это непросто, но мы добьемся своего.

– Как убедить игрока приехать в Россию сейчас?

– Я много говорю и проявляю страсть. Сейчас в нашей команде есть игроки, которые поначалу сильно сомневались.

Но когда ты проявляешь настойчивость и доказываешь, что, во-первых, это отличный клуб с шансами на титулы, во-вторых, что Москва – прекрасное место для работы и безопасной жизни, и в-третьих, вы даете им проникнуться этой страстью и амбициями. Они получают удовольствие от побед, и в конце концов во многих случаях удается их убедить.