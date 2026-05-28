Карпин раскрыл, каким видом спорта занимается его 6-летняя дочь: «Мы так решили»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в какой вид спорта отдал свою младшую дочь Александру.

– Ваши младшие дочери, Даша и Саша, занимаются каким-то спортом?

– Саша на постоянной основе лeгкой атлетикой.

– Чья была инициатива?

– Не еe, она и про лeгкую атлетику до этого не слышала. Мы так решили, увидели, что есть к этому способности.

О том, что она станет профессиональной легкоатлеткой, речь пока не идeт. Это, скажем так, для общего развития.

– А если дочери захотят стать футболистками?

– Если дочери сами будут хотеть им заниматься, препятствовать не буду, конечно. Пускай играют в футбол.