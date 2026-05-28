Карпин раскрыл, каким видом спорта занимается его 6-летняя дочь: «Мы так решили»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в какой вид спорта отдал свою младшую дочь Александру.
– Ваши младшие дочери, Даша и Саша, занимаются каким-то спортом?
– Саша на постоянной основе лeгкой атлетикой.
– Чья была инициатива?
– Не еe, она и про лeгкую атлетику до этого не слышала. Мы так решили, увидели, что есть к этому способности.
О том, что она станет профессиональной легкоатлеткой, речь пока не идeт. Это, скажем так, для общего развития.
– А если дочери захотят стать футболистками?
– Если дочери сами будут хотеть им заниматься, препятствовать не буду, конечно. Пускай играют в футбол.
- Карпин женился на Дарье в 2017 году. Они знакомы с детства Дарьи, которое проходило в Эстонии – на родине Карпина.
- У пары две общих дочери.
- Помимо них у Карпина есть еще три дочери, а у Дарьи – одна.
Источник: «Советский спорт»