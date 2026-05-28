ЦСКА предостерегли от назначения Игдисамова: «Не выйдет ничего хорошего»

Дмитрий Кузнецов скептически относится к возможному утверждению Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

«Игдисамов ничего не покажет, если станет главным тренером ЦСКА. У него нет никакого опыта работы во взрослом футболе. Он не готов к нему.

Надо посидеть под кем-то опытным перед тем, как становиться тренером такого большого клуба.

Пройдeт пять-семь туров и всех собак повесят на него, если команда не покажет достойный результат. И за этот стартовый отрезок ЦСКА снова растеряет все шансы на чемпионство.

Надо либо не давать Игдисамову возможность тренировать ЦСКА, либо дать контракт на несколько лет и не трогать его. Чтобы в первом сезоне он набил руку.

И потом уже в качестве опытного тренера стал работать в клубе. Но я сейчас могу сказать, что из его работы в первом сезоне не выйдет ничего хорошего», – сказал Кузнецов.