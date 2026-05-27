Гурцкая – о провале Карпина в «Динамо»: «Весь русский мир так считает»

Футбольный агент Тимур Гурцкая возмущен тем, что Валерий Карпин не признает провал в работе с «Динамо».
«Провал сезона – это Карпин в «Динамо». Когда у Валерия Георгиевича берут интервью, он не считает, что он провалился. С этого вообще можно *** [удивиться].
Весь русский мир считает так, что это провал: играет «Динамо» плохо, трансферы, которые он попросил, плохие, все плохо. Когда ему задают вопрос, он говорит: «Я считаю, что это не провал».
Я считаю, что это еще больший провал, когда человек говорит, что это не провал. Для меня это в квадрате провал», – сказал Гурцкая.
- В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
- При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
- Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.
