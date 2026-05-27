Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая – о провале Карпина в «Динамо»: «Весь русский мир так считает»

Гурцкая – о провале Карпина в «Динамо»: «Весь русский мир так считает»

27 мая, 18:56
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая возмущен тем, что Валерий Карпин не признает провал в работе с «Динамо».

«Провал сезона – это Карпин в «Динамо». Когда у Валерия Георгиевича берут интервью, он не считает, что он провалился. С этого вообще можно *** [удивиться].

Весь русский мир считает так, что это провал: играет «Динамо» плохо, трансферы, которые он попросил, плохие, все плохо. Когда ему задают вопрос, он говорит: «Я считаю, что это не провал».

Я считаю, что это еще больший провал, когда человек говорит, что это не провал. Для меня это в квадрате провал», – сказал Гурцкая.

  • В ноябре Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Еще по теме:
Гурцкая – о Батракове: «Переход в «ПСЖ» как никогда близко» 6
Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?» 11
«Пари НН» пожелали вылететь из РПЛ: «Количество глупостей зашкаливает» 1
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Гурцкая Тимур
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1779897797
Ладно, русский мир считает.. А при чём здесь абхазская бегемотская жопа?)
Ответить
Император 1
1779899091
Сейчас придёт один почитатель Карпина и тебе не поздоровится)
Ответить
crf57
1779944570
Слышь ты "тетёнька",хоть и голубой мужик! Ты за весь русский мир не отвечай,урод! Ты к Русскому Миру не имеешь никакого отношения,недоумок! Закрой свой вонючий рот!
Ответить
crf57
1779944693
Вот и пришёл почитатель КАРПИНА! А весь "Ростовский Мир"хочет тебе нерусская жаба ,набить морду!
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
7
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
5
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Все новости
Все новости
«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом по количеству матчей
13:50
ФотоОпределен лучший бомбардир «Спартака» в минувшем сезоне
13:21
4
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
1
Кафанов будет заниматься в ЦСКА не вратарями
10:33
13
Два лучших трансфера сезона РПЛ по версии Генича
09:56
8
Мостовой высказался о трансфере Сперцяна в саудовский клуб
01:50
6
Гурцкая стыдно за Мостового
01:11
9
Названы шесть членов тренерского штаба ЦСКА в следующем сезоне
Вчера, 23:39
12
«Хватайте свои яйца, парни»: подробности тренировок «Спартака» при Карседо
Вчера, 22:36
2
Смолов ответил, умеет ли Хабиб играть в футбол
Вчера, 22:07
Стал известен третий помощник Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 21:55
2
8-9 игроков покинут «Урал»
Вчера, 21:33
2
Губерниев отреагировал на предложение Сперцяну из Саудовской Аравии
Вчера, 20:59
3
«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ
Вчера, 20:47
102
Орлов оценил перспективы «Балтики» в следующем сезоне
Вчера, 20:35
4
Раскрыто имя нового тренера «Динамо»
Вчера, 20:18
5
Осинькин впервые прокомментировал драку игрока с тренером «Сочи»
Вчера, 19:55
5
Гендиректор «Спартака» назвал единственный минус Карседо
Вчера, 19:34
9
Кафанов получил должность в топ-клубе РПЛ
Вчера, 18:23
10
Агент Дзюбы подробно высказался о возвращении форварда в «Спартак»
Вчера, 18:00
11
ЦСКА откажется от иностранных тренеров в следующем сезоне
Вчера, 17:43
9
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
Вчера, 17:01
1
Карседо нашел «неспортивное» блюдо в рационе футболистов «Спартака»
Вчера, 16:53
15
Хиддинк охарактеризовал Аршавина тремя словами
Вчера, 16:44
9
«Зенит» готов заплатить 12 миллионов за бразильского таланта
Вчера, 16:38
16
Мостовой написал стих в честь 50-летия Титова
Вчера, 15:57
6
Аршавин объяснил, почему ему нравится работать экспертом на «Матч ТВ»
Вчера, 15:48
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 