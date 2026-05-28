«Спартак» займется поисками нового центрфорварда

В шорт-листе «Спартака» на усиление позиции центрального нападающего один россиянин и два иностранных игрока.
Клуб намерен усилить эту линию. Сейчас у «Спартака» есть три игрока на эту позицию – Манфред Угальде, Ливай Гарсия и Антон Заболотный, но у последнего 30 июня истекает срок контракта с клубом.
Угальде в минувшем сезоне забил 8 голов в 38 матчах за красно-белых, Гарсия – 7 в 33 встречах, Заболотный – 0 в 16 играх.
- С 5 января главным тренером «Спартака» стал испанец Хуан Карлос Карседо.
- Красно-белые стали 4-ми в чемпионате России выиграли FONBET Кубок России.
