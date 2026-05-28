В «Спартаке» может появиться новый ямаец

28 мая, 20:15
7

«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в подписании нападающего «Пари НН» Реналдо Сефаса.

Нижегородцы по итогам минувшего сезона вылетели из РПЛ в Первую лигу. Вероятно, они не будут против продать Сефаса при наличии устраивающего предложения.

  • Сефас перешел в нижегородский клуб летом 2025 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард с Ямайки провел 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.
  • Контракт игрока с «Пари НН» действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сефаса в 800 тысяч евро.
  • Последним ямайцем в составе «Спартака» был форвард Шамар Николсон, который сейчас в белорусском «МЛ Витебск».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Сефас Реналдо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Прокс
1779988729
А куда Гудвилл с Раинкой денутся и с Бумбарашкой,а они там и будут,усейн им в болт!!!
Ответить
Anton1969
1779988796
Ну и на кой он нам сдался, с такими показателями??? Пусть Краснодар забирает!!!
Ответить
Цугундeр
1779990765
"Вьется по ветру веселый Роджер, Кахигао люди песенку поют..." ну. почти (с))
Ответить
IVANRUS777
1779994935
Краснодар уже "усилился" одним форвардом из Пари НН) Он им в страшных снах теперь снится. Да и какой Спартак с Краснодаром этому Сефасу с такой статой...максимум мячики подавать.
Ответить
R_a_i_n
1779994952
В Спартаке не может появиться этот ямаец!
Ответить
