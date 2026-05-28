В «Спартаке» может появиться новый ямаец

«Спартак» и «Краснодар» заинтересованы в подписании нападающего «Пари НН» Реналдо Сефаса.
Нижегородцы по итогам минувшего сезона вылетели из РПЛ в Первую лигу. Вероятно, они не будут против продать Сефаса при наличии устраивающего предложения.
- Сефас перешел в нижегородский клуб летом 2025 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард с Ямайки провел 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.
- Контракт игрока с «Пари НН» действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сефаса в 800 тысяч евро.
- Последним ямайцем в составе «Спартака» был форвард Шамар Николсон, который сейчас в белорусском «МЛ Витебск».
Источник: «Спорт-Экспресс»