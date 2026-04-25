«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о нежелании «Локомотива» продавать защитника Сесара Монтеса за крупную сумму.
– По поводу Монтеса. Сейчас у «Локомотива» на столе лежит предложение на 12 миллионов евро, но они его не принимают, потому что надеются уговорить его остаться.
– Им хочется его сохранить?
– Ну конечно.
– 12 миллионов евро за Монтеса?
– Да.
– И они думают не соглашаться?
– Они не соглашаются, а не «думают не соглашаться». Они думают, что такого уровня защитника не найдут.
– А это что за чемпионат?
– Который его хочет?
– Да.
– Боюсь соврать, это или Бразилия, или МЛС, не Мексика.
- 29-летний Монтес в «Локо» с 2024 года: 47 матчей, 6 голов, 2 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
- Зимой мексиканца пытался купить «Бешикташ».
Источник: «Это футбол, брат!»