«Локомотиву» предложили 12 миллионов за 29-летнего легионера

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил о нежелании «Локомотива» продавать защитника Сесара Монтеса за крупную сумму.

– По поводу Монтеса. Сейчас у «Локомотива» на столе лежит предложение на 12 миллионов евро, но они его не принимают, потому что надеются уговорить его остаться.

– Им хочется его сохранить?

– Ну конечно.

– 12 миллионов евро за Монтеса?

– Да.

– И они думают не соглашаться?

– Они не соглашаются, а не «думают не соглашаться». Они думают, что такого уровня защитника не найдут.

– А это что за чемпионат?

– Который его хочет?

– Да.

– Боюсь соврать, это или Бразилия, или МЛС, не Мексика.