Игру сборной России могут перенести из Москвы в другой город

Стало известно о планах Российского футбольного союза провести один из июньских матчей национальной сборной в Волгограде.

По информации «РБ Спорт», команда Валерия Карпина проведет на «Волгоград Арене» товарищескую встречу 5 июня.

Ранее сообщалось, что в этот день будет игра с Буркина-Фасо в Москве.

Также есть предварительная договоренность о гостевом матче с Египтом 29 мая.