Игру сборной России могут перенести из Москвы в другой город

Стало известно о планах Российского футбольного союза провести один из июньских матчей национальной сборной в Волгограде.
По информации «РБ Спорт», команда Валерия Карпина проведет на «Волгоград Арене» товарищескую встречу 5 июня.
Ранее сообщалось, что в этот день будет игра с Буркина-Фасо в Москве.
Также есть предварительная договоренность о гостевом матче с Египтом 29 мая.
- Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
- Сборная более четырех лет не участвует в официальных соревнованиях из-за санкций от ФИФА и УЕФА.
- Команда занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА.
Источник: «РБ Спорт»