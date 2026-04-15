Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина

Вчера, 23:15
Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» отреагировал на предположение, что Валерий Карпин может возглавить «Зенит».

Нобель Арустамян: Не думаю, что его [Сергея Семака] уберут. А кого поставят? Давай так: допустим, я могу пофантазировать, будет такой, знаешь, обмен тренеров: Семак – в сборную России, Карпин – в «Зенит».

Бубнов: Ты что, с ума сошeл? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование, это ты на новый уровень вышел. Об этом даже не говори.

Другое ты мне скажи. Давай зададим вопрос Аршавину, 100% Аршавин скажет: «Легко заменю». Давай Радимова спросим. Он тоже скажет: «Легко». Я тебе скажу честно: хуже не будет.

  • Карпин с июля 2021 года возглавляет сборную России.
  • На клубном уровне он тренировал «Спартак», «Мальорку», «Торпедо Армавир», «Ростов» и «Динамо».
  • Официальных тренерских трофеев за 17 лет карьеры у Карпина нет.

Еще по теме:
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ» 8
Карпина попросили не вызывать Сафонова в сборную России 5
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Карпин Валерий Семак Сергей Бубнов Александр
Император 1
1776285058
Да даже Семак лучше Карпина...
Hector вернулся
1776285459
Бубна выпустили из психушки?
vvv123
1776286001
Дурдом какой-то! Карпин давно уже не тренер и жавет прошлым багажом. Самак тоже туда скатился. Лучший тренер для Зенита - А. Кержаков. У него и лицензия есть, и НН вытащил из хумна!
Рыло свина
1776287412
Не надо эту жадную рыбу зениту, их и семак хорошо утопит.
BRO_football
1776291137
Действительно, почему бы и нет? Все видели, что Карпин с Динамо сделал. Вот так же пусть будет с Зенитом!
Главные новости
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» без тренера
00:27
1
Известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
00:10
Лига чемпионов. «Реал» вновь проиграл «Баварии» (3:4) и вылетел
Вчера, 23:56
15
Дюгарри заявил, что Сафонов может вернуться в запас «ПСЖ»
Вчера, 23:37
1
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина
Вчера, 23:15
6
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
Вчера, 22:45
9
«Реал» впервые в истории вышел на матч ЛЧ без испанцев
Вчера, 22:31
6
Судья ошибочно не удалил спартаковца Денисова в кубковом матче с «Зенитом»
Вчера, 21:51
15
Впечатления Сафонова от «сухаря» на «Энфилде»
Вчера, 21:11
2
В РПЛ выявили команду без яиц
Вчера, 20:31
16
Все новости
Все новости
Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина
Вчера, 23:15
6
Маркиньос намерен покинуть «Спартак» летом
Вчера, 22:45
9
Игроки ЦСКА плавят Челестини, считает Червиченко
Вчера, 21:23
2
Бубнов заявил, что российскому футболу нужно избавиться от Карпина
Вчера, 21:03
Зенитовец Дуглас Сантос превзошел Анюкова по значимому показателю
Вчера, 20:53
2
В РПЛ выявили команду без яиц
Вчера, 20:31
16
«Зенит» включился в гонку за защитника «Балтики»
Вчера, 20:17
19
ВидеоВ Кубке Либертадорес повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
Вчера, 20:11
1
Дзюбе пожелали вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:05
4
Агент Воробьева требует у «Локо» 200 миллионов рублей
Вчера, 19:53
10
Легенда ММА готов подраться с Дзюбой
Вчера, 19:45
6
Карпина призвали покончить с тренерской карьерой: «Его место – на ТВ»
Вчера, 19:19
9
Мажич подробно оценил эпизод с удалением зенитовца Педро в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:14
22
Бубнов прокомментировал желание ЦСКА вернуть Слуцкого
Вчера, 19:05
7
Талалаеву предрекли драку с Акинфеевым после назначения в ЦСКА
Вчера, 18:29
11
Товарищеский матч. «Спартак» победил команду из Второй лиги (2:0), у Полеха дубль
Вчера, 18:09
13
Кутепов ответил, считает ли себя легендой «Спартака»
Вчера, 17:48
5
Радимов не согласен с удалением Педро с «Краснодаром»: «Не нравятся чемпионства «Зенита» – так и скажите»
Вчера, 17:37
10
Реакция Бубнова на возможное назначение Талалаева в ЦСКА
Вчера, 17:11
4
Соболев зимой изо всех сил пытался вернуться в «Спартак»
Вчера, 17:05
27
Генич раскрыл следующего тренера «Спартака» – это россиянин
Вчера, 17:01
17
«Матч ТВ» покажет три игры 25-го тура РПЛ
Вчера, 16:41
4
ЭСК признала ошибочным удаление у «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 16:32
49
В «Спартаке» высказались о потенциальном назначении Моуринью
Вчера, 16:13
2
Новая информация о состоянии Акинфеева
Вчера, 15:58
2
Челестини оправдался за провальные результаты ЦСКА: «Не спрашивайте об отставке»
Вчера, 15:54
9
Быстров назвал игрока «Зенита» циркачом
Вчера, 15:49
2
В клубе ФНЛ высказались о приглашении Соболева
Вчера, 15:28
Все новости
