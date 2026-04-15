Реакция Бубнова на возможный обмен Семака на Карпина

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» отреагировал на предположение, что Валерий Карпин может возглавить «Зенит».

Нобель Арустамян: Не думаю, что его [Сергея Семака] уберут. А кого поставят? Давай так: допустим, я могу пофантазировать, будет такой, знаешь, обмен тренеров: Семак – в сборную России, Карпин – в «Зенит».

Бубнов: Ты что, с ума сошeл? Ты что, бредишь, что ли? Это уже даже не дуркование, это ты на новый уровень вышел. Об этом даже не говори.

Другое ты мне скажи. Давай зададим вопрос Аршавину, 100% Аршавин скажет: «Легко заменю». Давай Радимова спросим. Он тоже скажет: «Легко». Я тебе скажу честно: хуже не будет.