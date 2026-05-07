ЦСКА определился с новым тренером

Вчера, 11:51
14

Журналист Илья Казаков сообщил, что ЦСКА назначит тренера с Балканского полуострова.

«Среда вчера обсуждала очередной слух про нового тренера ЦСКА – что выбор уже сделан, в пользу то ли серба, то ли хорвата. Кого именно – непонятно. Ни одна фамилия так и не прозвучала.

Но известно, что будут новые игроки из Бразилии. Думаю, что речь о форвардах», – написал комментатор.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров. Перед весной ставилась задача стать чемпионами.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Plyash
1778144108
Опять забугорный "писец" приходит , нет тренеров достойных в своём Отечестве ... Бедная Россия .
ScarlettOgusania
1778144115
"то ли серба, то ли хорвата" - и это бомба называет "определился"...))) хотя и в самом деле - одинаковые с лица то ли сербы, то ли хорваты...)))
NewLife
1778144167
Трэш.
...уефан
1778146441
...какой, нах, серб? Какой, к хегам, хорват? Немка это! Давай, дневальный, заряжай подводку! И сайт снесут кликами. Чего мелочиться!?...
Хулиганин
1778148759
Одни словом румын. Так он же болгарин. Да? Да какая разница (с).
Good_win_ФКСМ
1778148862
Вот только вопрос один: где деньги возьмут то? номинальный владелец то остался прежний, а он известен тем, что родом с земли обетованной и зимой готов снегом торговать, но не тратиться лишний раз... а мартышки нынче привередливые - бо.мжи их развратили, потому задешево не поедут сюда...
zigbert
1778150198
Уж не вернут ли Николича?
boris63
1778156134
Тренера бы лучше российского, а вот нападающего точно надо. Вчера Мусаев всё что можно просрал, не нападающий а бегемот в посудной лавке,позорище.
СПОРТ 21 века
1778172052
Сделали выбор в пользу то ли серба, то ли хорвата, то ли индуса, то ли хохла, то ли камбоджийца... Короче, примерно где-то между венгром, югославом, курдом, болгаром, казахом, цыганом, в общем, ИГДИСАМОВ! Дмитрий румын Игдисамов...
Loko_Roma
1778225323
Касаемо челестини, как у нас все любят переобуваться от болел до специалистов со срачтв, помню совсем недавно все ссались с челестини, а потом чуть проблемы и все, в опале
