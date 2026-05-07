ЦСКА определился с новым тренером

Журналист Илья Казаков сообщил, что ЦСКА назначит тренера с Балканского полуострова.
«Среда вчера обсуждала очередной слух про нового тренера ЦСКА – что выбор уже сделан, в пользу то ли серба, то ли хорвата. Кого именно – непонятно. Ни одна фамилия так и не прозвучала.
Но известно, что будут новые игроки из Бразилии. Думаю, что речь о форвардах», – написал комментатор.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров. Перед весной ставилась задача стать чемпионами.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова