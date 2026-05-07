Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова

Вчера, 11:41
6

Бывший спартаковец Александр Бубнов высоко оценил уровень голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.

«Песьяков сильнее Андрея Лунина, ему не посчастливилось попасть в «Реал», или как Сафонову в «ПСЖ». Всегда знал, что Песяьков – классный вратарь. У него данные лучше, чем у Сафонова, Агкацева – машина! И игра, и данные.

Песьяков со «Спартаком» такие чудеса творил – если бы не он, они бы десять получили!» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Сергей – воспитанник ивановского футбола.
  • В РПЛ он дебютировал в «Шиннике» в 2008 году.
  • Затем Песьяков оказался в «Спартаке», с которым брал серебро чемпионата России.

Источник: телеграм-канал «Привет со Дна»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Крылья Советов Реал Песьяков Сергей Бубнов Александр
Комментарии (6)
Номэд
1778145426
И тут все впали в шок от этой новости от Бубнова... А петушиныйкнязь (мозг который) так вообще обоср*лся
Интерес
1778148971
Есть же ещё нак свете люди,кого горячечный бред Бубнилы может ШОКИРОВАТЬ! Люди с незамутнённым сознанием... Хотя Песьяков в норме, так вчера и Максимка финал "СПартаку" принёс,молодец! Кстати,как-то прошло незаметно, что вывели команду два "паспортника", а не банда гастарбайтеров,пребывающих в численном большинстве.
Evgenijgerasimov607@gmail
1778152512
Видимо Бубен у Писякова на зарплате сидит
Avitaminoz
1778162991
Если каждого вратаря после матчей со Спартаком в Реал отправлять, там 11 игроков на поле и ещё академия сформируется.
crf57
1778214768
Мы все,болельщики РОСТОВА, все время плевались,когда ПЕСЬЯКОВ стоял в воротах! Почти каждую игру "привозил" в свои ворота. Так что БУБНОВУ давно пора лечиться в псих больнице! Просто какой-то недоумок,ничего не соображающий в футболе!!!
Дэнгил
1778221014
А какие он чудеса в ,Спартаке, творил в своё время,это надо было видеть.Вся страна смеялась,а Карпуша его постоянно хвалил,и ставил,ставил,ставил. Якобы он ногами хорошо играл.
