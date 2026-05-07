Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова

Бывший спартаковец Александр Бубнов высоко оценил уровень голкипера «Крыльев Советов» Сергея Песьякова.
«Песьяков сильнее Андрея Лунина, ему не посчастливилось попасть в «Реал», или как Сафонову в «ПСЖ». Всегда знал, что Песяьков – классный вратарь. У него данные лучше, чем у Сафонова, Агкацева – машина! И игра, и данные.
Песьяков со «Спартаком» такие чудеса творил – если бы не он, они бы десять получили!» – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Сергей – воспитанник ивановского футбола.
- В РПЛ он дебютировал в «Шиннике» в 2008 году.
- Затем Песьяков оказался в «Спартаке», с которым брал серебро чемпионата России.
