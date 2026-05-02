В «Крыльях Советов» назвали секрет победы над «Спартаком»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».
- Самарцы дома победили со счетом 2:1.
– Я просто честно много работаю, и при прежнем тренерском штабе, и при нынешнем. Это приносит результат. Не считаю, что совершил что-то невероятное.
– У игроков «Крыльев» был какой-то запредельный настрой, даже у тех, кто остался на скамейке.
– Я это тоже отметил. Бывает, что люди, которых заменили или которые не вышли на поле, ведут себя равнодушно. Но тут все были очень вовлечены в игру, даже выбегали к кромке со скамейки в каких-то моментах. Что послужило причиной такого настроя? Не знаю, может, атмосфера на стадионе, может, то, что в соперниках был «Спартак».
Накануне мы в квиз поиграли на базе всей командой – может, это тоже сплотило нас.
- Москвичи остались на четвертом месте, но по ходу тура их могут подвинуть.
- 6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА. Победитель выйдет в суперфинал.
Источник: Metaratings