В «Крыльях Советов» назвали секрет победы над «Спартаком»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

– Я просто честно много работаю, и при прежнем тренерском штабе, и при нынешнем. Это приносит результат. Не считаю, что совершил что-то невероятное.

– У игроков «Крыльев» был какой-то запредельный настрой, даже у тех, кто остался на скамейке.

– Я это тоже отметил. Бывает, что люди, которых заменили или которые не вышли на поле, ведут себя равнодушно. Но тут все были очень вовлечены в игру, даже выбегали к кромке со скамейки в каких-то моментах. Что послужило причиной такого настроя? Не знаю, может, атмосфера на стадионе, может, то, что в соперниках был «Спартак».

Накануне мы в квиз поиграли на базе всей командой – может, это тоже сплотило нас.