Назван главный внутренний враг «Спартака»

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, недоволен игрой вратаря команды Александра Максименко.
«Максименко, пошeл из команды! Вчера опять улыбался после поражения и обнимался с Сергеем Песьяковым. Главный враг», – написал Меркин в своем телеграм-канале.
- У 28-летнего Максименко 28 матчей в сезоне РПЛ, 38 пропущенных голов.
- Он воспитанник «Спартака».
- В команде есть вратарь-дублер Илья Помазун. Он пришел в «Спартак» из ЦСКА в прошлом году, но в сезоне РПЛ ни разу на поле не выходил.
- 6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА. Победитель выйдет в суперфинал.
- В РПЛ «Спартак» идет четвертым.
Источник: «Бомбардир»