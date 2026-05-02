Назван главный внутренний враг «Спартака»

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, недоволен игрой вратаря команды Александра Максименко.

«Максименко, пошeл из команды! Вчера опять улыбался после поражения и обнимался с Сергеем Песьяковым. Главный враг», – написал Меркин в своем телеграм-канале.