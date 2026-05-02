Назван главный внутренний враг «Спартака»

2 мая, 14:57
34

Писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин, более известный как Вася-инвалид, недоволен игрой вратаря команды Александра Максименко.

«Максименко, пошeл из команды! Вчера опять улыбался после поражения и обнимался с Сергеем Песьяковым. Главный враг», – написал Меркин в своем телеграм-канале.

  • У 28-летнего Максименко 28 матчей в сезоне РПЛ, 38 пропущенных голов.
  • Он воспитанник «Спартака».
  • В команде есть вратарь-дублер Илья Помазун. Он пришел в «Спартак» из ЦСКА в прошлом году, но в сезоне РПЛ ни разу на поле не выходил.
  • 6 мая «Спартак» примет в кубковом дерби ЦСКА. Победитель выйдет в суперфинал.
  • В РПЛ «Спартак» идет четвертым.

Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (34)
timon2401
1777723107
Всё верно!!! И добавить нечего!!!
Ответить
lejnin
1777723215
Главный враг "Спартака" - это окружающие его личности, которые считают, что их мнение кому-то интересно
Ответить
Красногвардейчик
1777723442
Максименко конечно не топ вратарь, но что он должен был сделать, по мнению Васи-инвалида? Набить морду Песьякову? За то что тот отлично провёл матч
Ответить
R_a_i_n
1777724035
Ну да, это Максименко не забивает в чужие ворота.
Ответить
алдан2014
1777724175
Порой складывается впечатление,что проиграли и им всё равно. Зарплата капает, чё не улыбаться, Серёгу встретил. Подумаешь продули. Вот за такое отношение на лавку,или на трасфер. И таких деловых в нашем футболе много. Им всё равно. Бабла никто не лешит
Ответить
ПалкоВводецъ007
1777724630
В свинарне грызутся как пауки в банке. Ну и командочка. Гыгыгы
Ответить
oyabun
1777724920
Пора перестать удивляться подобным действиям и эмоциям игроков. Они просто делают свою работу за очень большие деньги. И им не понять наших переживаний за родной клуб. Сегодня условный Максименко (Соболев, Дзюба) играет за Спартак, а завтра ему предлагают бОльшие деньги и он переходит в Зенит и начинает поливать грязью предыдущий клуб. Сколько мы такого видели уже.
Ответить
slavа0508
1777726091
Уже давно наши футболисты . к футболу относятся как к обычной работе . отпахал смену и забыл . только зарплаты у них совсем необычные ...однако ...
Ответить
Интерес
1777727607
Инвалидный комментарий.Два бывших спартаковца должны после матча бить морду друг-другу???
Ответить
VVM1964
1777728090
Ну что взять с инвалида !...
Ответить
