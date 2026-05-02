Названа причина колоссального спада спартаковца Угальде

2 мая, 15:28
9

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов знает, почему сдал нападающий команды Манфред Угальде.

  • Накануне Угальде забил «Крыльям Советов» (1:2).
  • Манфред в «Спартаке» почти 2,5 года
  • К игроку есть интерес в Нидерландах.

– Угальде забил породистый гол. Но что делать в целом с его статистикой этой весной?

– Статистика действительно ужасная. Один мяч в РПЛ после возобновления сезона. Такие цифры он показывал, когда только появился в «Спартаке». Потом красно-белые купили Барко, и Манфред с ним сыгрался, поймал свою волну. Забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги.

– Потом опять «замолчал»...

– Причина? Покупка Ливая Гарсии. Непонятно, зачем вообще взяли этого нападающего, да еще и за такую сумму.Станкович начал его ставить в состав. Угальде посадили на лавочку. Манфред потерял свой кураж. И до сих пор, по-видимому, поймать его не может. Пропала уверенность.

Что в итоге получилось? Купили Гарсию – прибили Угальде... А ведь он только начал выходить на серьезный уровень, европейские клубы стали проявлять к нему интерес. И на тебе! Сейчас не забивают ни Угальде, ни Ливай. Оба не соответствуют тем деньгам, которые на них были потрачены.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ПалкоВводецъ007
1777725009
Продадут обоих оптом за трёшку. Гыгыгы
Сергей-Куприянов-vkontakt
1777728200
Бред,сначала не забивал не было Барко,потом купили конкурента тоже перестал забивать.Тряпка какая то,а не форвард.Скорее те его мячи были вне логики,он там много забивал просто в пустой угол подставляя ногу,такие любой забил бы.А сейчас игра поменялась и он в ворота вообще не может попасть.И причем здесь Гарсия то?)))
zigbert
1777744987
Конечно же это не из за покупки Гарсии,тем более сам Гарсия сидит в глубоком запасе. Просто потерял уверенность. Такое бывает,то пробьет мимо ворот,то вратарь хорошо сыграет.
