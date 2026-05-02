Названа причина колоссального спада спартаковца Угальде

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов знает, почему сдал нападающий команды Манфред Угальде.

Накануне Угальде забил «Крыльям Советов» (1:2).

Манфред в «Спартаке» почти 2,5 года

К игроку есть интерес в Нидерландах.

– Угальде забил породистый гол. Но что делать в целом с его статистикой этой весной?

– Статистика действительно ужасная. Один мяч в РПЛ после возобновления сезона. Такие цифры он показывал, когда только появился в «Спартаке». Потом красно-белые купили Барко, и Манфред с ним сыгрался, поймал свою волну. Забил 17 мячей, стал лучшим бомбардиром лиги.

– Потом опять «замолчал»...

– Причина? Покупка Ливая Гарсии. Непонятно, зачем вообще взяли этого нападающего, да еще и за такую сумму.Станкович начал его ставить в состав. Угальде посадили на лавочку. Манфред потерял свой кураж. И до сих пор, по-видимому, поймать его не может. Пропала уверенность.

Что в итоге получилось? Купили Гарсию – прибили Угальде... А ведь он только начал выходить на серьезный уровень, европейские клубы стали проявлять к нему интерес. И на тебе! Сейчас не забивают ни Угальде, ни Ливай. Оба не соответствуют тем деньгам, которые на них были потрачены.