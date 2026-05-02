Заключение эксперта по пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров оценил пенальти из матча 28-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Спартак» (2:1).

Спартаковский аргентинец Эсекьель Барко привез пенальти в начале матча.

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«На 10-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Спартак» судья Сергей Карасев, занимавший хорошую позицию, самостоятельно принял верное решение, назначив пенальти в ворота гостей.

В том эпизоде спартаковец Эсекьель Барко допустил ошибку в единоборстве с Сергеем Бабкиным, зацепил его правую ногу и сбил его. Рефери правильно оценил случившееся в штрафной площади, видеоассистенты провели проверку и не вмешались в его действия», – написал Бобров.