Журавель предсказал скорое увольнение тренера в московском клубе РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил едкие слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес клуба.

«Галактионов хитрее и образнее Энцо Марески. Хотя выступил примерно с тем же посылом.

Напомню, Мареска в середине декабря после победного между прочим матча он назвал последние 48 часов «худшими за всe время работы в клубе». Через пару недель Мареску уволили.

Галактионов более завуалировано, но и более едко сказал по сути то же самое. Что-то мне подсказывает: тайминг расставания клуба и тренера тут будет аналогичным», – написал Журавель.