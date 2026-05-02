Журавель предсказал скорое увольнение тренера в московском клубе РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил едкие слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес клуба.
«Галактионов хитрее и образнее Энцо Марески. Хотя выступил примерно с тем же посылом.
Напомню, Мареска в середине декабря после победного между прочим матча он назвал последние 48 часов «худшими за всe время работы в клубе». Через пару недель Мареску уволили.
Галактионов более завуалировано, но и более едко сказал по сути то же самое. Что-то мне подсказывает: тайминг расставания клуба и тренера тут будет аналогичным», – написал Журавель.
- Столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля