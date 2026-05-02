Галактионов: «Требл упущен, но мы все для этого сделали»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предварительных итогах сезона.
– Вы в команде уже очень давно. Второй год подряд после рестарта борьба за чемпионство проигрывается. Есть ли здесь закономерность, на ваш взгляд?
– Конечно, очень жаль, что мы в этом году не сделали «золотой требл». Мы всe для этого сделали – с точки зрения комплектования и различных нюансов команды. Но мы бьeмся до конца.
Да, «золотой требл» упущен, но мы закономерность будем искать в другом.
- Столичное дерби «Локомотив» – «Динамо» на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.
Источник: официальный сайт «Локомотива»