Галактионов высказался о ничьей «Локомотива» и «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Столичное дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.

– Очень приятно, что Юрий Палыч [Семин] посетил стадион. Он многое сделал для «Локомотива».

Болельщикам огромное спасибо, было много людей, кто пришел поддержать нас. В такой обстановке приятно играть.

Много раз говорили ребятам, что очень важно, как тебя принимает болельщик. Если после игры тебе аплодируют, значит, ты все правильно делаешь, завоевываешь их сердца. Наша российская команда старается двигаться вперед.

– Ваша команда очень ровно проводит сезон. Пусть руководство клуба снимет с вас всe давление, чтобы вы спокойно играли оставшиеся матчи.

– Давления никакого нет. Трудовая книжка у меня всегда с собой, если надо, я ее отдам (улыбается).

– Было ли ошибкой, что не выпустили Бакаева в первом тайме?

– Игра на игру не приходится. У него были матчи достаточно хорошие, а прошлый матч в Самаре не очень удачный.

Сегодня приняли решение, что начнет Пиняев. План был таков, что за счет скорости, индивидуальных действий на флангах сможем создавать численное преимущество.

У нас были моменты в атаке, в первом тайме у Воробьева был стопроцентный момент. К сожалению, пропустили со стандарта. Во втором тайме добавили, хорошо играли.

– Потеря Батракова существенна перед «Балтикой»?

– Есть группа игроков, которые находятся под вопросом. В моменте с карточкой тяжело было сдерживать себя. Есть судейские трактовки, которые вызывают удивление.

Мы будем до конца цепляться за третье место, идет нешуточная борьба, надо биться за себя и за того парня. В матче с «Балтикой» проявится дух, через тернии надо пробираться.

Очень жаль, что не выиграли золото. Все для этого делали с точки зрения комплектования, других нюансов. Но мы бьемся до конца, закономерность будем искать в другом.