РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в предпоследнем московском дерби сезона

«Локомотив» и «Динамо» поделили очки на «РЖД Арене» в 28-м туре чемпионата России.
Столичное дерби завершилось ничьей со счетом 1:1 – на гол Николаса Маричаля ответил Артем Карпукас.
«Локо» с 50 очками гарантированно не выпадет из тройки лидеров по итогам этого тура.
«Динамо» осталось на восьмом месте, догнав по набранным баллам «Рубин».
Россия. Премьер-лига. 28 тур
Локомотив - Динамо - 1:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Маричаль, 24; 1:1 - А. Карпукас, 53.
Источник: «Бомбардир»