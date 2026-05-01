РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в предпоследнем московском дерби сезона

«Локомотив» и «Динамо» поделили очки на «РЖД Арене» в 28-м туре чемпионата России.

Столичное дерби завершилось ничьей со счетом 1:1 – на гол Николаса Маричаля ответил Артем Карпукас.

«Локо» с 50 очками гарантированно не выпадет из тройки лидеров по итогам этого тура.

«Динамо» осталось на восьмом месте, догнав по набранным баллам «Рубин».