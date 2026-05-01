Титов одним словом охарактеризовал судейство Карасева в матче «Крылья» – «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов не согласен с претензиями красно-белых в адрес арбитра Сергея Карасева, работавшего на игре 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

– «Крылья» сыграли очень достойно, дисциплинированно. Этот фарт, ввиду двух рикошетов от Зобнина и Денисова... Это надо заслужить.

Видимо, сегодня футбольный Бог повернулся лицом к самарским болельщикам. Это футбольный регион, «Крылья» по праву остаются в РПЛ.

– У болельщиков много вопросов к судейству Карасeва. У него были серьeзные ошибки?

– Негатив идeт с первого спорного свистка в адрес твоей команды. Я прекрасно понимаю болельщиков, но сегодня придраться к чему-либо...

Пенальти? Давайте скажем, что его не было, давайте поднимем хайп. Тут даже спорить не надо, судья был рядом, чистейший пенальти! Какие вопросы?

Ву и Ахметов ударились головами, надо было Ахметова удалять? Надо смотреть объективно, были помарки, но они были у всех.

Карасeв в этом матче отсудил достойно, а команде не хватило эмоций. С трудом обыграли «Пари НН», тогда уже были вопросы.

Здесь такая же ситуация, но к Самаре нет вопросов, для них это «матч жизни». Футболисты понимают, что надо выигрывать каждый матч.