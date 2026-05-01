  • Титов одним словом охарактеризовал судейство Карасева в матче «Крылья» – «Спартак»

Титов одним словом охарактеризовал судейство Карасева в матче «Крылья» – «Спартак»

1 мая, 23:34
17

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов не согласен с претензиями красно-белых в адрес арбитра Сергея Карасева, работавшего на игре 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– «Крылья» сыграли очень достойно, дисциплинированно. Этот фарт, ввиду двух рикошетов от Зобнина и Денисова... Это надо заслужить.

Видимо, сегодня футбольный Бог повернулся лицом к самарским болельщикам. Это футбольный регион, «Крылья» по праву остаются в РПЛ.

– У болельщиков много вопросов к судейству Карасeва. У него были серьeзные ошибки?

– Негатив идeт с первого спорного свистка в адрес твоей команды. Я прекрасно понимаю болельщиков, но сегодня придраться к чему-либо...

Пенальти? Давайте скажем, что его не было, давайте поднимем хайп. Тут даже спорить не надо, судья был рядом, чистейший пенальти! Какие вопросы?

Ву и Ахметов ударились головами, надо было Ахметова удалять? Надо смотреть объективно, были помарки, но они были у всех.

Карасeв в этом матче отсудил достойно, а команде не хватило эмоций. С трудом обыграли «Пари НН», тогда уже были вопросы.

Здесь такая же ситуация, но к Самаре нет вопросов, для них это «матч жизни». Футболисты понимают, что надо выигрывать каждый матч.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Титов Егор Карасев Сергей
Комментарии (17)
рылы
1777668277
дезеувы получили в самаре то, что им положено по роду деятельности. goodwin_фксм, сныкавшийся в бачке, подтвердит)
Ответить
Интерес
1777669167
Где-то близко.
Ответить
vvv123
1777669331
У хряков как обделаются, так сулья виноват! А он виноват лишь в том, что пару самых наглых хряков не удалил!
Ответить
Persona_non_Grata
1777671176
"Карасeв в этом матче отсудил достойно" - не идеально, но в сфере последних судейских эквилибров, вполне сносно, особых претензий действительно не должно быть !!!
Ответить
ScarlettOgusania
1777673176
более точное определение одному слову про Карася - мразь, слепошарые кроты на пару с Сухим...
Ответить
ZAITZEFF2011
1777676916
Титов уже не футболист а заинтересованное лицо.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1777702692
Я бы заменили слово достойно на отстойно! Просто свистел в одну сторону. Кто смотрел матч, тот всё видел.
Ответить
может
1777704462
Спартаку надо научиться забивать. Тогда все нытики умолкнут.
Ответить
alefreddy
1777705095
матч жизни а для других прогулка
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
