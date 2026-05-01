Экс-судья Федотов проанализировал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Крыльями»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку назначению 11-метрового в начале игры 28-го тура между «Крыльями Советов» и «Спартаком».

«Правильное решение Карасeва. Барко совершил фол по неосторожности против Бабкина, жeлтая карточка здесь не нужна.

Занимая хорошую позицию, Карасeв самостоятельно назначил 11-метровый удар. Несложный эпизод, если арбитр правильно располагается», – сказал Федотов.