Экс-судья РПЛ оценил назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 29-го тура РПЛ «Зенит» – «Сочи» (2:1).

Главным рефери был Рафаэль Шафеев.

«На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал какие-то вопросы у людей.

Весь момент в том, что Фeдоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так.

Фeдоров попал в темп Глушенкову, было нарушение – это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство», – сказал Федотов.