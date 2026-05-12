Экс-судья РПЛ оценил назначение пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Сочи»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 29-го тура РПЛ «Зенит» – «Сочи» (2:1).
Главным рефери был Рафаэль Шафеев.
«На 12-й минуте Шафеев правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Но почему-то этот пенальти вызвал какие-то вопросы у людей.
Весь момент в том, что Фeдоров поймал Глушенкова на бедро. А многие считают, что он просто поставил ногу параллельно и игрок «Зенита» упал сам. Это не так.
Фeдоров попал в темп Глушенкову, было нарушение – это хорошо видно с нижней камеры. Нормальный 11-метровый. Шафеев находился в рекомендованной позиции и контролировал единоборство», – сказал Федотов.
- Вингер «Зенита» Луис Энрике не реализовал пенальти, пробив в перекладину.
- Голы у петербуржцев забили Луис Энрике на 59-й и Александр Ерохин на 84-й минутах. У «Сочи» отличился Захар Федоров на 31-й.
Источник: «Чемпионат»