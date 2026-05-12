Экс-судья Федотов оценил работу арбитра в матче «Динамо» – «Краснодар»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 29-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Динамо» – «Краснодар» (2:1).

Главным рефери был Инал Танашев.

«К Танашеву вопросов нет. Только внутреннего характера, связанные с размещением на поле. Почему-то он сбился с ритма и свалился на осевую линию, кружил вокруг игроков. До середины второго тайма этого не наблюдалось – Танашев успевал за атаками, сопровождал. Но потом что-то сломалось. Наверное, сыграло волнение. Но в целом – нормально, выдержал.

Прогресс виден, если сравнивать с первыми матчами. Танашев стал увереннее, коммуницирует с футболистами, улыбается. Нормальная судейская работа на поле.

Кордоба после второго гола «Динамо» напрыгнул на ассистента из-за момента с Осипенко, который произошeл ещe раньше. Но там и обсуждать нечего. Рука защитника «Динамо» была в опоре, мяч летел от своего игрока.

Кордоба ещe минуту ходил и показывал на руку, за что и получил жeлтую. Конечно, у «Краснодара» теперь во всeм будут виноваты судьи. Но лучше бы они реализовывали свои моменты – тогда и винить было бы некого.

А Танашев отработал очень хорошо. Это матч повышенной сложности, базовая оценка – 8,5. Было нелегко, но арбитр показал хороший уровень», – сказал Федотов.