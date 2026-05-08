Реакция Титова на допинг-скандал Заболотного

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что форвард московской команды Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.
34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.
– Незадолго до кубкового матча с ЦСКА стало известно о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы Заболотного. Однако РУСАДА сняло временные ограничения, и Антон получил возможность доиграть сезон. Неприятная история для «Спартака» и футболиста?
– Очевидно, что у Антона не было злого умысла, чтобы принимать запрещенный препарат. Я был в такой же ситуации, и поддержка команды, моих друзей, болельщиков «Спартака» помогла мне справиться с отстранением.
Уверен, что компетентные органы во всем разберутся. И тот факт, что Антона допустили до тренировок и игр, все может быть не так серьезно, как кажется на первый взгляд.
Могу ему пожелать только одного – с достоинством выйти из этой неприятной истории.
- Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
- На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
- Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.