Реакция Титова на допинг-скандал Заболотного

Вчера, 13:11
7

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о том, что форвард московской команды Антон Заболотный сдал положительный допинг-тест.

34-летнему игроку красно-белых грозит дисквалификация на срок от шести месяцев до двух лет.

– Незадолго до кубкового матча с ЦСКА стало известно о неблагоприятном результате анализа допинг‑пробы Заболотного. Однако РУСАДА сняло временные ограничения, и Антон получил возможность доиграть сезон. Неприятная история для «Спартака» и футболиста?

– Очевидно, что у Антона не было злого умысла, чтобы принимать запрещенный препарат. Я был в такой же ситуации, и поддержка команды, моих друзей, болельщиков «Спартака» помогла мне справиться с отстранением.

Уверен, что компетентные органы во всем разберутся. И тот факт, что Антона допустили до тренировок и игр, все может быть не так серьезно, как кажется на первый взгляд.

Могу ему пожелать только одного – с достоинством выйти из этой неприятной истории.

  • Заболотный выступает за «Спартак» с 1 июля 2025 года.
  • На счету 34-летнего форварда в этом сезоне 3 ассиста в 16 матчах за клуб.
  • Срок соглашения игрока со «Спартаком» истекает в середине 2026 года, но предусматривает опцию продления на сезон.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Заболотный Антон
Комментарии (7)
ilich55
1778236156
Прежде чем что-то в рот пихать, надо думать головой, а не жопой. Если тебя Егорка взяли на поруки, то Зеболотный не нужен никому от слова совсем.
Ответить
Интерес
1778236711
Реакция? "...смеялся Нулин, их сосед,помещик двадцати двух лет".
Ответить
Бромантан
1778239119
Мнение эксперта
Ответить
BarStep
1778240390
И скажу я тебе Антоха., как бромантанщик бромантанщику… Гы
Ответить
нейтральныйкакникто
1778241236
Нарушитель антидопинга защищает другого нарушителя антидопинга!!!!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778241538
Спросили у специалиста по бромонтану. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1778261229
отцепят его от команды
Ответить
