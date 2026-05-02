«Динамо» предостерегли от сохранения Гусева

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал намерение «Динамо» сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера.
«Отличные новости приходят из Петровского парка.
Гусева хотят сохранить в должности главного тренера.
Минус борьба за высокие места, плюс борьба за выживание», – написал Смирнов.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина. Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 4 ничьи и 2 победы в 9 встречах.
- Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
- При этом она остается претендентом на победу в FONBET Кубке России. Ответный финальный матч Пути РПЛ с «Краснодаром» пройдет на следующей неделе.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова