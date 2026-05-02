Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо» предостерегли от сохранения Гусева

2 мая, 08:23
7

Юрист, агент Антон Смирнов прокомментировал намерение «Динамо» сохранить Ролана Гусева на посту главного тренера.

«Отличные новости приходят из Петровского парка.

Гусева хотят сохранить в должности главного тренера.

Минус борьба за высокие места, плюс борьба за выживание», – написал Смирнов.

  • Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина. Зимой его утвердили главным тренером.
  • После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
  • Затем последовала неудачная серия – 3 поражения, 4 ничьи и 2 победы в 9 встречах.
  • Столичная команда опустилась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
  • При этом она остается претендентом на победу в FONBET Кубке России. Ответный финальный матч Пути РПЛ с «Краснодаром» пройдет на следующей неделе.

Еще по теме:
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо»
Тренер «Краснодара» рассказал о травме Сперцяна
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1777718796
Если бы оставили карпа Динамо бы в стыках было
Ответить
Океан
1777775995
Ментовский дух в Динамо сохранился.Стукачество,подсидка ближнего,в почёте.Если Динамо уберёт всё таки Гусева, цыган останется без работы.Кто возмёт гнилого к себе в команду.
Ответить
Секстан
1777791932
Доброе утро всем! Про стыки это слишком, думаю не хуже чем при Гусеве. По последними играми Ролану надо подтянуться, чтоб тренировать такую команду как Динамо с такой большой и великой историей.
Ответить
Главные новости
Талалаев: «Моуринью не номер один, мне ближе Алонсо, Де Дзерби переоценен»
10:56
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
10:34
1
«Локомотив» рассмотрит трансфер полузащитника «Ростова»
10:17
2
ВидеоТренер «Пари НН»: «Будем делать, что должны, несмотря на плакатики и прочую х…»
09:59
5
Писарев объяснил, чего не хватило «Краснодару» в концовке сезона
09:30
4
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
09:18
4
Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»
09:08
2
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
08:30
4
Все новости
Все новости
Бителло ответил, останется ли в «Динамо»
10:47
«Балтика» закончит чемпионат с лучшим результатом в своей истории
09:43
1
Талалаев оценил РПЛ: «Упал уровень топовых команд, но средний уровень вырос»
09:08
2
Новая информация об интересе «Спартака» к Аугусто
09:00
1
Стало известно, какие соперники достанутся в стыках 13-й и 14-й командам РПЛ
08:44
Черданцев: «Не будем показывать послематчевое интервью Медведева»
08:30
4
Степашин высказался о будущем Гусева в «Динамо»
08:19
1
Тренер «Краснодара» рассказал о травме Сперцяна
01:41
Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА
01:34
5
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы «Зенита» стать чемпионом после поражения «Краснодара»
01:08
12
Павлюченко определил лучшего российского форварда
00:53
4
Раскрыт тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
00:46
7
Сперцян назвал причину поражения «Краснодара» от «Динамо»
00:19
9
Реакция Мостового на победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 23:59
5
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 23:35
8
Стадион «Динамо» эвакуировали после матча с «Краснодаром»
Вчера, 23:23
4
Тренер «Динамо» Жирков прокомментировал победу над «Краснодаром»
Вчера, 23:11
1
«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:56
28
Лунев объяснил волевую победу «Динамо» над «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
Гендиректор «Динамо» сделал заявление о будущем Гусева после победы над «Краснодаром»
Вчера, 22:34
5
Степашин одним словом охарактеризовал игру «Динамо» и «Краснодара»
Вчера, 22:23
2
Реакция Генича на поражение «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 22:17
12
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:07
1
⚡️ РПЛ. «Краснодар» проиграл «Динамо» и отстал от «Зенита» за тур до финиша чемпионата
Вчера, 22:02
185
Президент РПЛ анонсировал «фокус-покус» в 30-м туре
Вчера, 21:29
5
Сперцян повторил рекорд по ассистам за сезон РПЛ
Вчера, 21:21
2
Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»
Вчера, 20:59
2
Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»
Вчера, 20:47
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 