Реакция «Фратрии» на сенсационное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов»

Крупное объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост после матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Спартак» проиграл «Крыльям Советов»
В Самаре зафиксирован счет 2:1 в пользу хозяев. Пропустили с пенальти и рикошета, у нас забил Манфред Угальде.
Дальше – дерби с ЦСКА в Кубке России!» – написали болельщики.
- Москвичи остались на четвертом месте, но по ходу тура их могут подвинуть.
- Упомянутая встреча с ЦСКА состоится на «Лукойл Арене» 6 мая. Победитель выйдет в суперфинал FONBET Кубка России.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»