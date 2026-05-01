Батраков возмущен судейским решением Кукуляка: «Я честно не понимаю»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не знает, за что получил желтую карточку в матче 28-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Для Батракова это четвертое предупреждение в сезоне.

Из-за дисквалификации он пропустит игру с «Балтикой» 10 мая.

Алексей – второй бомбардир и ассистент текущего розыгрыша РПЛ.

– По поводу желтой карточки, из‑за которой ты пропустишь матч, по сути, за третье место против «Балтики». Что там произошло?

– Если честно, сейчас переполняют эмоции. Я не понимаю, за что мне дали желтую. Человек ставит мне блок целенаправленно. Я хочу встать, он наступает на меня и блокирует.

Я хочу поддержать атаку, но мне за что‑то дают желтую. Я честно не понимаю. Меня сейчас переполнят эмоции.

– Как это Кукуляк объяснил?

– Что я там как‑то до него коснулся. Не знаю, честно, может в микст-зоне судья остановится хоть раз, объяснит мне, если честно.

Давайте лучше переключим эту тему, потому что я боюсь сейчас лишнего наговорить и мне ещe больше дадут дисквалификацию.