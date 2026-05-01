Губернатор Федорищев раскрыл подробности увольнения Адиева из «Крыльев»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».

– Кто уволил Адиева? Вы?

– Его уволило руководство клуба. Ко мне пришли, посоветовались. Можно сказать, что это решение было принято у меня в кабинете.

– Правда, что поводом послужил его отъезд в Казахстан?

– Нет. Поводом послужило то, что тренер начал давать комментарии в прессе о том, что он хочет и готов уйти не только в следующем сезоне, но ещe и в этом.

Футболисты потом писали, начали обсуждать: как работать с тренером, который так публично может заявить, что готов покинуть команду?

Писали не мне – директор клуба плотно взаимодействует с игроками.

– Сам факт переговоров роли не сыграл – только комментарии в прессе?

– Все планируют своe будущее – сами или со своими агентами. Это не секрет.

– В каких отношениях вы остались с Адиевым?

– У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он профессионал, и он взял на себя ответственность тренировать команду в достаточно непростой период.

Но сейчас мы были вынуждены расстаться – будем следить за его успехами.