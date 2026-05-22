Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»

22 мая, 17:55
19

Стала известна зарплата главного тренера Сандро Шварца после возвращения в «Динамо».

«Сандро будет получать в «Динамо» 1,7 миллиона евро.

Ни о каких 2-2,5 миллиона евро речи не идет, здесь были различного рода манипуляции от конкурентов за немца», – написал источник.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (19)
Desma
1779461583
Дали бы Гусеву половину и мужик бы работал не покладая рук.🤗
sochi-2013
1779463225
бедолага, придется в переходе подрабатывать. или Zeig mir den Weg?
Интерес
1779464249
Летят перелётные фрицы в "Динамо" деньгу скирдовать, и нас призывают учиться, как Родиною торговать: туземцам предложены бусы, пусть в клубе наметился швах- не нужен им в тренеры Гусев, когда есть у Бувача Шварц!
subbotaspartak
1779469414
Это в день? Неделю?
evgen64
1779508346
Продолжают молиться эвропэйским "божкам", опуская наш футбол всё ниже и ниже...
evgevg13
1779510347
А сколько степашка себе в карман положил?
odoon
1779529722
Куда важнее то, сколько отступных за увольнение ему через год заплатят
