Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»

Стала известна зарплата главного тренера Сандро Шварца после возвращения в «Динамо».
«Сандро будет получать в «Динамо» 1,7 миллиона евро.
Ни о каких 2-2,5 миллиона евро речи не идет, здесь были различного рода манипуляции от конкурентов за немца», – написал источник.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»