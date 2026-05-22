«Динамо» упрекнули в мерзости

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин отреагировал на увольнение Ролана Гусева из «Динамо».

«В последнем выпуске я предположил: если у Гусева есть хоть немного самоуважения, он покинет «Динамо». Сегодня это случилось, но с издевательской формулировкой «истек срок контракта». Почти как срок годности.

Второй год подряд «Динамо» по отношению к тренеру ведет себя по-свински. Тогда, за пару туров до конца, унизили Личку, который максимально близко приблизился к золоту. Сейчас выставили за дверь Гусева.

Спасай нас, Ролан, на карпинских руинах! Ролан спас: дошел до поздней стадии Кубка, поднялся в РПЛ, насколько это было возможно, разгромил «Спартак» и ЦСКА, поквитался с «Краснодаром». И – был выброшен на свалку истории.

Все ради разыгравшейся ностальгии по Шварцу, который после «Динамо» ничего не показал и, оказавшись в тупике, решил вернуться, попутно выбив себе феноменальные условия. Правь нами, западный господин!

Чудны дела твои! В конце сезона я, главный тролль Гусева, стал его главным адвокатом. А все потому, что не терплю мерзости. Конечно, можно говорить о том, что Ролана настигла карма. Повстречает ее и «Динамо», – написал Борзыкин.