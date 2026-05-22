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«Динамо» упрекнули в мерзости

22 мая, 14:19
13

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин отреагировал на увольнение Ролана Гусева из «Динамо».

«В последнем выпуске я предположил: если у Гусева есть хоть немного самоуважения, он покинет «Динамо». Сегодня это случилось, но с издевательской формулировкой «истек срок контракта». Почти как срок годности.

Второй год подряд «Динамо» по отношению к тренеру ведет себя по-свински. Тогда, за пару туров до конца, унизили Личку, который максимально близко приблизился к золоту. Сейчас выставили за дверь Гусева.

Спасай нас, Ролан, на карпинских руинах! Ролан спас: дошел до поздней стадии Кубка, поднялся в РПЛ, насколько это было возможно, разгромил «Спартак» и ЦСКА, поквитался с «Краснодаром». И – был выброшен на свалку истории.

Все ради разыгравшейся ностальгии по Шварцу, который после «Динамо» ничего не показал и, оказавшись в тупике, решил вернуться, попутно выбив себе феноменальные условия. Правь нами, западный господин!

Чудны дела твои! В конце сезона я, главный тролль Гусева, стал его главным адвокатом. А все потому, что не терплю мерзости. Конечно, можно говорить о том, что Ролана настигла карма. Повстречает ее и «Динамо», – написал Борзыкин.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (13)
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Красногвардейчик
1779450187
Ну что ж, вполне согласен в данном случае с Борзыкиным
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СильныйМозг
1779450988
Комментарий скрыт модератором
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crf57
1779462080
Ну что такого ГУСЕВ сделал? Куда "поднял" ДИНАМО? Просто смешно!! ГУСЕВ - абсолютно нулевой тренер!
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Интерес
1779465870
"Динамо" "кармит" и штормит уже полвека! Так что дело привычное.
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neim
1779466181
Каслы. Подленько по отношению к Гусеву. Не куда бы этот Шварц не делся, ещё пол года подождал бы, пока Гусев окончательно не проявил себя в Динамо. А так, это поспешное решение, больше сказать нечего.
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FCSpartakM
1779469551
Борзыкин как был тупарем так и остался. Где Гусев спас Динамо? Динамо куда-то высоко поднялось? Он просто разгрузил психологически людей от уныния Валеры.
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Чилим.
1779512739
Не Динамо нао упрекать в мерзости, а Степашкина...
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