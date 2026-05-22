Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о будущем форварда Александра Кокорина.

По окончании сезона россиянин покинет кипрский «Арис».

«Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет.

Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в РПЛ. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России», – сказал Кирьяков.