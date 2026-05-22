  • Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина

Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина

Вчера, 17:29
3

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о будущем форварда Александра Кокорина.

По окончании сезона россиянин покинет кипрский «Арис».

«Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет.

Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в РПЛ. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России», – сказал Кирьяков.

  • Кокорину в марте исполнилось 35 лет.
  • «Арис» не стал продлевать с ним контракт.
  • В сезоне-2025/26 нападающий не совершил ни одного голевого действия в 22 матчах.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Арис Кокорин Александр Кирьяков Сергей
Комментарии (3)
рылы
1779460405
разве хоть у кого-то может быть положительный прогноз по игроку, которому 36й год пошёл? если, конечно, его не зовут левандовский.
АК 68
1779461150
Я думаю, что у него всё хорошо, карьеру футбольную он закончит, а заработанных денег ему хватит до конца жизни, не работая.
...уефан
1779461304
...его задача сейчас не в РПЛ заиграть, а не забухать и в зону не попасть...
