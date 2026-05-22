Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о будущем форварда Александра Кокорина.
По окончании сезона россиянин покинет кипрский «Арис».
«Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет.
Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в РПЛ. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России», – сказал Кирьяков.
- Кокорину в марте исполнилось 35 лет.
- «Арис» не стал продлевать с ним контракт.
- В сезоне-2025/26 нападающий не совершил ни одного голевого действия в 22 матчах.
Источник: «Р-Спорт»