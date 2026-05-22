Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»

Вчера, 21:35
10

Председатель консультативного совета и член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об отставке главного тренера Ролана Гусева.

– Сергей Вадимович, сегодня Ролан Гусев попрощался с болельщиками, динамовцами. Он уходит с поста главного тренера, а в клубе он остаeтся?

– Ну, сегодня мы с ним встретились у меня…

– Он был у вас в гостях?

– Да, был у меня. Тем более что я его знаю давно, когда он ещe играл в «Динамо», собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, всe-таки неплохо мы сыграли… Третий результат всех показателей. Об одном жалею – что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно – если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с «Динамо» он связи не порывает.

Сейчас он немножко отдохнeт и, может быть, постажируется где-нибудь ещe, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Всe-таки у меня отставок было больше, чем у него. Всe впереди, сказал я ему, и я думаю, что всe будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Гусева заменил немец Сандро Шварц.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1779475645
Циник гребаный
Ответить
Интерес
1779478278
Шкура двуличная.
Ответить
Спартач80
1779479601
Короче насрал Гусеву в уши, как умеет.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779482989
Слил Гуся и на прощание в любви признался...
Ответить
777+
1779489392
"мы готовы всегда его поддержать" - сказали и...... уволили Гусева!!!
Ответить
aldo conte
1779490890
Слов много, а суть одна - сделали глупость, о которой ближе к зимнему перерыву пожалеют. Балбесы, самодержавие во всей его "красе".
Ответить
Artemka444
1779500220
При шварце ничего не изменится Бабла гребанет и домой снова
Ответить
Николай-Глыбочко-google
1779503502
При Шварце будет постабильнее, будут бороться за третье место, в пятёрке точно будут. А что Гусев? При нём команда играла средненько, как осенью, так и весной, выдав в начале 2-3 хороших матча. Заняла 7-е место благодаря ошибке арбитра в матче Рубина, отменившего гол. Эту ошибку признал даже отмазывающий всех судей Мажич.
Ответить
Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»
