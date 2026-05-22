Реакция Мостового на Шварца в «Динамо»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал возвращение Сандро Шварца в «Динамо».
«В нашем футболе не нужно ничему удивляться, не нужно пытаться понять. За последние годы мы чего только ни видели, у нас такой чемпионат, где все хотят заработать и уехать.
Где Шварц был вообще до «Динамо»? Руководство приняло решение, получилось – хорошо, не получилось – поехали домой. У нас так постоянно и происходит.
Любой человек приходит работать не за бесплатно. Жалко, что профессионализм уходит на вторую роль. Заработал – и хорошо живешь, отдыхаешь», – сказал Мостовой.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.
- Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
Источник: «Матч ТВ»