«Зенит» завершил первый летний трансфер

Константин Зырянов, председатель правления «Зенита», сообщил о подписании нового футболиста.
В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре РПЛ и завоевал чемпионский титул.
«Конечно, мы думаем об этом. Я вам открою один инсайд, что я час назад подписал одного футболиста в команду. Я не буду называть фамилию», – сказал Константин Зырянов.
Имя новичка и детали сделки председатель правления «Зенита» раскрывать не стал. Скорее всего, речь о защитнике «Балтики» Кевине Андраде.
- Андраде выступал за «Балтику» с января 2024 года.
- За 2,5 сезона он провел 83 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: «Матч ТВ»