«Зенит» завершил первый летний трансфер

Константин Зырянов, председатель правления «Зенита», сообщил о подписании нового футболиста.

В воскресенье петербургский клуб обыграл «Ростов» в заключительном, 30-м туре РПЛ и завоевал чемпионский титул.

«Конечно, мы думаем об этом. Я вам открою один инсайд, что я час назад подписал одного футболиста в команду. Я не буду называть фамилию», – сказал Константин Зырянов.

Имя новичка и детали сделки председатель правления «Зенита» раскрывать не стал. Скорее всего, речь о защитнике «Балтики» Кевине Андраде.