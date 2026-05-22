Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо»

Лев Лещенко, народный артист России и болельщик «Динамо», оценил возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера московского клуба.
«Сейчас я не представляю, в какой он форме, но время покажет», – сказал Лев Лещенко.
- Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года. Немецкий специалист уже возглавлял «Динамо» – с 2020 по 2022 год.
- Шварцу 47 лет. Помимо «Динамо», он работал в немецких «Герте» и «Майнце», а также в американском «Нью-Йорк Ред Буллз».
- «Динамо» завершило сезон-2025/26 на седьмом месте в РПЛ, набрав 45 очков.
Источник: «Р-Спорт»