Кисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки

Константин Тюкавин, нападающий «Динамо», и Матвей Кисляк, полузащитник ЦСКА, вместе провели время на рыбалке.
Во время ловли Тюкавин задал партнеру по сборной России вопрос о желаниях.
«А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно», – спросил Тюкавин.
«Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы РПЛ вернули бы на международную арену», – ответил 20-летний хавбек.
«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.
- Оба футболиста вызываются в сборную России.
- Российские клубы и национальная команда остаются отстраненными от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.
- РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Бомбардир»