Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки

Вчера, 22:50
5

Константин Тюкавин, нападающий «Динамо», и Матвей Кисляк, полузащитник ЦСКА, вместе провели время на рыбалке.

Во время ловли Тюкавин задал партнеру по сборной России вопрос о желаниях.

«А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно», – спросил Тюкавин.

«Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы РПЛ вернули бы на международную арену», – ответил 20-летний хавбек.

«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.

  • Оба футболиста вызываются в сборную России.
  • Российские клубы и национальная команда остаются отстраненными от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.
  • РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Кисляк ответил, звонил ли ему Моуринью по поводу перехода в «Фенербахче» 1
В «Лидсе» прокомментировали новость об интересе к Кисляку 1
Клуб АПЛ интересуется Кисляком 7
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кисляк Матвей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1779480182
_ мозгов,как и 80% футболистов РПЛ
Ответить
Император 1
1779484449
Молодец Кисляк, правильно ответил
Ответить
Kороче
1779493622
Врет.Если бы такая сказка сбылась- он попросил бы чтобы сборная России сразу стала чемпионом мира, а ему бы Золотой мяч дали.😁
Ответить
Kороче
1779494103
Ахренеть.Там видео на 35 минут тупых разговоров.И в углу надпись РФС. Это что , оператору и его помощникам в РФС заплатили деньги за эту херню ?
Ответить
Главные новости
Шварц – вновь в РПЛ, Сафонова ждут в Азии, трансфер «Зенита», отставки Пепа, Арбелоа и другие новости
01:11
Позиция «Ахмата» по Джикии
00:41
Назван легионер «Зенита», который не вернется в команду после ЧМ-2026
00:31
5
Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26
Вчера, 23:49
2
Раскрыта новая работа Гвардиолы
Вчера, 23:42
1
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
Вчера, 23:11
1
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Бравшего еврокубки Бенитеса вновь уволили
Вчера, 22:44
ФотоРоналду сфотографировался в кепке с оригинальной надписью
Вчера, 22:36
«Матч ТВ» не смог показать игру Серии А
Вчера, 22:15
2
Все новости
Все новости
Гранат оценил вероятность возвращения Кокорина в «Динамо»
00:51
Орлов объяснил, почему «Зенит» не любят
00:15
3
«Зенит» может избавиться от Мантуана
Вчера, 23:31
2
ВидеоКисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки
Вчера, 22:50
5
Реакция Лещенко на возвращение Шварца в «Динамо»
Вчера, 21:59
5
Степашин объяснил увольнение Гусева из «Динамо»
Вчера, 21:35
10
ЦСКА определился с главным тренером
Вчера, 21:26
18
Фото5 самых высокооплачиваемых тренеров РПЛ
Вчера, 20:59
8
Назначение Шварца в «Динамо» назвали ошибкой
Вчера, 20:51
2
«Зенит» завершил первый летний трансфер
Вчера, 20:41
5
Реакция Мостового на Шварца в «Динамо»
Вчера, 20:17
В «Динамо» высказались о потенциальном трансфере Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 19:32
2
«Зенит» планирует купить бразильца за 35 миллионов
Вчера, 19:17
15
«Оренбург» покинули трое игроков
Вчера, 18:31
1
Павлюченко призвал российских игроков покидать страну
Вчера, 18:15
16
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
Вчера, 17:55
16
Кирьяков сделал неутешительный прогноз на будущее Кокорина
Вчера, 17:29
3
Новые подробности трансфера Андраде в «Зенит»
Вчера, 17:19
17
Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ
Вчера, 17:13
Стало известно, почему Гусев не вошел в штаб Шварца в «Динамо»
Вчера, 16:21
16
«Я вам сейчас открыл маленькую тайну»: Орлов высказался о возможном возвращении Кругового в «Зенит»
Вчера, 16:01
6
Заявление главы «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 15:38
2
Круговой отсудил крупную сумму у «Аэрофлота»
Вчера, 15:29
12
Газзаев назвал унижением назначение Шварца в «Динамо»
Вчера, 15:17
6
Обращение Шварца к болельщикам «Динамо» по случаю возвращения
Вчера, 15:07
11
Павлюченко жалеет о карьерных решениях: «Вот я дурак»
Вчера, 14:57
26
Фанаты «Зенита» поблагодарили Гусева после его отставки из «Динамо»
Вчера, 14:43
2
Заявление «Динамо» о возвращении Шварца
Вчера, 14:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 