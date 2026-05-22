Кисляк рассказал, что попросил бы у золотой рыбки

Константин Тюкавин, нападающий «Динамо», и Матвей Кисляк, полузащитник ЦСКА, вместе провели время на рыбалке.

Во время ловли Тюкавин задал партнеру по сборной России вопрос о желаниях.

«А если бы ты поймал золотую рыбку, какие бы у тебя были три желания? Ну ладно, одно», – спросил Тюкавин.

«Одно? Давай скажу, чтобы сборную России и клубы РПЛ вернули бы на международную арену», – ответил 20-летний хавбек.

«Это вот у тебя было бы одно желание, да?» – отреагировал Тюкавин.