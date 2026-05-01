Ари: «В России все любят водку – это факт»

Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, что на практике убедился в любви россиян к водке.
– Ты долго прожил в Москве, Краснодаре. Расскажи cамый нелепый стереотип о России, который тебе до сих пор приходится опровергать в разговорах с бразильскими друзьями?
– Водка. В Бразилии все говорили, что в России любят только водку. Я жил в России почти 20 лет и все любят водку, это факт.
- Ари играл в РПЛ с 2010 по 2021 год за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив».
- В его активе 2 матча за российскую сборную.
Источник: Metaratings