10 самых подорожавших игроков РПЛ

Transfermarkt обновил стоимости футболистов РПЛ.
Десятка самых прибавивших в стоимости игроков выглядит так.
1. Матвей Кисляк (ЦСКА) – стоимость 25 млн евро + 5 млн евро от предыдущей.
2. Алексей Батраков («Локомотив») – 28 +3.
3. Педро («Зенит») – 20 + 3.
4. Никита Кривцов («Краснодар») – 7,5 + 2,5.
5. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – 17 + 2.
6. Эсекьель Барко («Спартак») – 16 + 2.
7. Диего Коста («Краснодар») – 12 + 2.
8. Станислав Агкацев («Краснодар») – 12 + 2.
9. Кирилл Данилов (ЦСКА) – 2,5 + 1.
10. Максим Глушенков («Зенит») – 15 +1.
Источник: Transfermarkt