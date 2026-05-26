10 самых подорожавших игроков РПЛ

Сегодня, 22:09
5

Transfermarkt обновил стоимости футболистов РПЛ.

Десятка самых прибавивших в стоимости игроков выглядит так.

1. Матвей Кисляк (ЦСКА) – стоимость 25 млн евро + 5 млн евро от предыдущей.

2. Алексей Батраков («Локомотив») – 28 +3.

3. Педро («Зенит») – 20 + 3.

4. Никита Кривцов («Краснодар») – 7,5 + 2,5.

5. Константин Тюкавин («Динамо» Москва) – 17 + 2.

6. Эсекьель Барко («Спартак») – 16 + 2.

7. Диего Коста («Краснодар») – 12 + 2.

8. Станислав Агкацев («Краснодар») – 12 + 2.

9. Кирилл Данилов (ЦСКА) – 2,5 + 1.

10. Максим Глушенков («Зенит») – 15 +1.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив ЦСКА Кисляк Матвей Батраков Алексей Педро
Комментарии (5)
Император 1
1779822860
А Агкацев то за какие заслуги?
Ответить
oyabun
1779822937
Ну всё, разберут сейчас пацанов проклятые буржуи! Совсем не на кого будет нам в играх любоваться.😥
Ответить
АК 68
1779825898
А где Кевин Андраде из Балтики? Его два года назад Балтика купила за 400тыс. евро, а сейчас продала за 3,5 ляма, подорожал в 8,5 раз.
Ответить
