В российском клубе вспыхнула забастовка

В липецком «Металлурге» из Второй лиги перестали платить деньги.
«Игрокам с февраля не выплачивают зарплату, и за это время они получили лишь одну-две премии.
Футболисты бастуют: они посещают тренировки, но фактически не тренируются.
Внутри коллектива игроки решили: если до конца недели клуб не выплатит зарплату, то на следующую игру они просто не выйдут», – написал источник.
- «Металлург» идет в своей группе на четвертом месте.
- Команду тренирует Сергей Хрипунков.
- «Металлурга» не было в Первой лиге с сезона-2021/22.