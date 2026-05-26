В российском клубе вспыхнула забастовка

В липецком «Металлурге» из Второй лиги перестали платить деньги.

«Игрокам с февраля не выплачивают зарплату, и за это время они получили лишь одну-две премии.

Футболисты бастуют: они посещают тренировки, но фактически не тренируются.

Внутри коллектива игроки решили: если до конца недели клуб не выплатит зарплату, то на следующую игру они просто не выйдут», – написал источник.