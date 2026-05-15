Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера

Вчера, 15:03
2

Артeм Куликов покинул пост главного тренера раменского «Сатурна».

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию. Клуб выразил благодарность специалисту за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

В ближайшем матче против «Ротора-2» командой будет руководить Денис Кулаков, временно исполняющий обязанности главного тренера.

Сейчас «Сатурн» идет в своей группе Второй лиги на пятом месте из 16 команд.

  • В минувшем сезоне Второй лиги «Сатурн» финишировал на 7-м месте в группе.
  • В 2008 году команда дошла до финала Кубка Интертото.
  • В высшем дивизионе России «Сатурн» был в 1999-2010 годах.

Источник: официальный сайт «Сатурна»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Сатурн Куликов Артем
Комментарии (2)
Цугундeр
1778846999
"Сатурн почти не виден"
Gek Dement
1778871494
Ппц кто эти заголовки выдумывает
«Спартак» отказался от Чалова, ответ Шварца ЦСКА, состав Бельгии на ЧМ-2026 и другие новости
00:59
Карпин предложил дальнейший шаг для севшего в глубокий запас Захаряна
00:15
3
АПЛ. «Ливерпуль» проиграл «Астон Вилле» Эмери (2:4), бирмингемцы вышли в ЛЧ
Вчера, 23:59
2
Форвард «Балтики» описал Талалаева двумя словами
Вчера, 23:41
2
В «Спартаке» рассказали, платит ли клуб болельщикам за визит на стадион
Вчера, 23:21
2
Экс-форвард «Зенита» определил главного творца будущего чемпионства
Вчера, 22:57
2
Карпин прокомментировал вызов в сборную России игрока «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:47
2
В «Спартаке» рассказали, как Карседо работает с коллективом
Вчера, 22:29
2
Шварц ответил ЦСКА
Вчера, 22:11
15
Чилийский легионер описал русских двумя словами
Вчера, 21:47
5
