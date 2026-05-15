Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера

Артeм Куликов покинул пост главного тренера раменского «Сатурна».
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по взаимному согласию. Клуб выразил благодарность специалисту за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
В ближайшем матче против «Ротора-2» командой будет руководить Денис Кулаков, временно исполняющий обязанности главного тренера.
Сейчас «Сатурн» идет в своей группе Второй лиги на пятом месте из 16 команд.
- В минувшем сезоне Второй лиги «Сатурн» финишировал на 7-м месте в группе.
- В 2008 году команда дошла до финала Кубка Интертото.
- В высшем дивизионе России «Сатурн» был в 1999-2010 годах.
Источник: официальный сайт «Сатурна»