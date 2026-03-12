Российский клуб ищет игроков по объявлению

Подмосковный футбольный клуб «Домодедово» ищет футболистов по объявлению.
Команда разместила объявление о проведении сборов.
«Футбольный клуб «Домодедово» приглашает на просмотр футболистов, имеющих профессиональный опыт.
Место проведения сбора: стадион «Авангард» (Домодедово).
С потенциальными кандидатами свяжутся и сообщат дальнейшую информацию», – написал клуб.
- «Домодедово» выступает в чемпионате Московской области.
- На профессиональном уровне команда играла в 2014-2017 годах. «Домодедово» выступал во Второй лиге. Лучшее достижение – восьмое место в сезоне-2016/17.
- На протяжении всего профессионального выступления «Домодедово» тренировал Артем Горлов, который впоследствии возглавлял в Премьер-лиге «Пари НН».