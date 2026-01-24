В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии

Директор «Знамени Труда» Валерий Гусаров отреагировал на новость, что клуб скоро закроется.

«Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.

Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.

В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

«На данный момент руководство футбольного клуба ищет возможности привлечения дополнительного финансирования клуба: спонсоров, инвесторов.

Вопрос выплаты долгов по заработной плате на контроле, и в ближайшее время часть долгов будет погашена», – сказал Гусаров.