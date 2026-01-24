Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии

В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии

Сегодня, 09:23

Директор «Знамени Труда» Валерий Гусаров отреагировал на новость, что клуб скоро закроется.

  • «Знамя Труда» – старейший клуб России, основанный в 1909 году.
  • Сообщалось, что футболисты 2 месяца не получают зарплату, премии не выплачиваются с июля.
  • В клубе уверяли, что речи о прекращении существования не идет.

«На данный момент руководство футбольного клуба ищет возможности привлечения дополнительного финансирования клуба: спонсоров, инвесторов.

Вопрос выплаты долгов по заработной плате на контроле, и в ближайшее время часть долгов будет погашена», – сказал Гусаров.

Еще по теме:
Старейший клуб России закрывается 4
Прояснилась судьба старейшего клуба России 1
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой 13
Источник: ТАСС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бундеслига. «Бавария» потерпела 1-е поражение в сезоне (1:2)
19:32
1
Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»
19:11
3
ЦСКА дали рекомендацию, кем заменить Акинфеева
18:30
5
Представитель Воробьев высказался о будущем игрока на фоне информации о переходе в «Зенит»
17:55
6
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся
17:45
14
Ближайший трансфер «Спартака» назвали «редчайшим бредом»
17:33
15
71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»
16:53
5
Канчельскис объяснил, почему не будет скидываться на спасение «Крыльев Советов»
16:39
7
Саусь определился с номером в «Спартаке»
16:27
5
Точная дата ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»
16:01
1
Все новости
Все новости
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
09:23
Старейший клуб России закрывается
21 января
4
Прояснилась судьба старейшего клуба России
2025.12.27 15:45
1
Стало известно, будет ли расформирован старейший клуб Санкт-Петербурга
2025.12.10 11:45
1
Канчельскис высмеял искусственные поля в России: «Там Ленин играл еще!»
2025.12.02 08:42
1
Экс-спартаковец возглавил «Орел»
2025.11.03 10:57
2
ВидеоЧемпионская пресс-конференция Канчельскиса превратилась в душ из шампанского
2025.11.02 09:47
3
ВидеоБывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» выиграл Вторую лигу России
2025.11.01 21:08
2
ВидеоСумасшедший «сухой лист» из Второй лиги
2025.11.01 19:28
2
Во Второй лиге команды сыграли со счетом 9:3
2025.11.01 16:20
В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве
2025.10.16 21:47
Старейший клуб России оказался на грани банкротства
2025.10.16 19:19
4
ВидеоКанчельскису подарили средство от сглаза, чтобы его команда выиграла турнир
2025.10.03 00:45
В руководство петербургского клуба входит священник-архимандрит
2025.09.12 18:01
Мостовой отказывается тренировать во Второй лиге: «Думаете, Гвардиола пошел бы в 3-й дивизион?»
2025.07.16 23:50
7
На «Сахалин» перед закрытием клуба обещали выделить 150 миллионов рублей
2024.12.30 11:24
1
Самый восточный клуб России закрывается
2024.12.29 14:22
6
Канчельскис высказался о задачах в брянском «Динамо»
2024.12.21 16:59
2
Мостовой отреагировал на назначение Канчельскиса
2024.12.20 12:21
26
Канчельскис возглавил клуб из Второй лиги
2024.12.19 15:53
3
ВидеоФанат «Орла» во время интервью внезапно попросил журналистку «показать сиськи»: ее реакция
2024.12.02 15:02
5
ВидеоРоссийский футболист арестован по подозрению в убийстве
2024.11.29 14:13
3
«Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:33
«Коломна» – «Квант»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:29
«Строгино» – «Сахалин»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:26
«Зенит Пенза» – «Химки-М»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:22
«Рязань» – «Орел»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:18
«СКА-Хабаровск-2» – «Космос»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 15:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 