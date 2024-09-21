Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Спартак Тамбов» – «Композит»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встретятся «Спартак Тамбов» и «Композит», команды, которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Спартак Тамбов» занимает 8-е место с 31 очком, тогда как «Композит» уверенно держится на 2-й позиции с 45 очками. Обе команды находятся в хорошей форме, но «Композит» выглядит более стабильно и является фаворитом этой встречи.

    Анализ команды «Спартак Тамбов»

    «Спартак Тамбов» под руководством Михаила Пилипко показывает стабильные результаты, однако команда имеет некоторые проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Спартак» забил 8 голов и пропустил 6, что говорит о сбалансированной атаке, но недостаточной надежности в обороне. Лучший бомбардир команды, Андрей Часовских, забил 9 голов в 17 матчах, и именно от его игры во многом зависит результат команды.

    Последние 5 матчей:

    • Химки-М 0:3 Спартак Тамбов

    • Спартак Тамбов 0:1 Динамо Владивосток

    • Строгино 1:1 Спартак Тамбов

    • Спартак Тамбов 2:0 Квант

    • Салют 4:2 Спартак Тамбов

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

    Анализ команды «Композит»

    «Композит» под руководством Игоря Рудого демонстрирует впечатляющую серию побед, выигрывая 5 последних матчей и забивая в каждом из них. Команда выглядит уверенно как в атаке, так и в обороне, забив 12 голов и пропустив лишь 3 в последних 5 матчах. Уверенная игра в атаке и надежная оборона делают «Композит» фаворитом этой встречи.

    Последние 5 матчей:

    • Композит 2:0 Химки-М

    • Композит 3:0 Зенит Пенза

    • Динамо Владивосток 2:3 Композит

    • Композит 2:0 Строгино

    • Динамо СПб 1:2 Композит

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

    • Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

    • Побеждает в 5 последних матчах.

    Личные встречи

    В последних очных встречах между «Спартаком Тамбов» и «Композитом» команды обменялись победами, однако сейчас форма «Композита» заметно лучше.

    • Композит 1:1 Спартак Тамбов (06.06.2024)

    • Спартак Тамбов 2:0 Композит (03.09.2023)

    Прогноз на матч

    Учитывая текущую форму «Композита» и его уверенные результаты как в атаке, так и в обороне, команда выглядит явным фаворитом. «Спартак Тамбов» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет полностью остановить натиск соперника.

    Рекомендация: Победа «Композита» за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+