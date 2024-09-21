В 24-м туре Второй лиги Б встретятся «Спартак Тамбов» и «Композит», команды, которые находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Спартак Тамбов» занимает 8-е место с 31 очком, тогда как «Композит» уверенно держится на 2-й позиции с 45 очками. Обе команды находятся в хорошей форме, но «Композит» выглядит более стабильно и является фаворитом этой встречи.

Анализ команды «Спартак Тамбов»

«Спартак Тамбов» под руководством Михаила Пилипко показывает стабильные результаты, однако команда имеет некоторые проблемы в обороне. В последних 5 матчах «Спартак» забил 8 голов и пропустил 6, что говорит о сбалансированной атаке, но недостаточной надежности в обороне. Лучший бомбардир команды, Андрей Часовских, забил 9 голов в 17 матчах, и именно от его игры во многом зависит результат команды.

Последние 5 матчей:

Химки-М 0:3 Спартак Тамбов

Спартак Тамбов 0:1 Динамо Владивосток

Строгино 1:1 Спартак Тамбов

Спартак Тамбов 2:0 Квант

Салют 4:2 Спартак Тамбов

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Анализ команды «Композит»

«Композит» под руководством Игоря Рудого демонстрирует впечатляющую серию побед, выигрывая 5 последних матчей и забивая в каждом из них. Команда выглядит уверенно как в атаке, так и в обороне, забив 12 голов и пропустив лишь 3 в последних 5 матчах. Уверенная игра в атаке и надежная оборона делают «Композит» фаворитом этой встречи.

Последние 5 матчей:

Композит 2:0 Химки-М

Композит 3:0 Зенит Пенза

Динамо Владивосток 2:3 Композит

Композит 2:0 Строгино

Динамо СПб 1:2 Композит

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Побеждает в 5 последних матчах.

Личные встречи

В последних очных встречах между «Спартаком Тамбов» и «Композитом» команды обменялись победами, однако сейчас форма «Композита» заметно лучше.

Композит 1:1 Спартак Тамбов (06.06.2024)

Спартак Тамбов 2:0 Композит (03.09.2023)

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму «Композита» и его уверенные результаты как в атаке, так и в обороне, команда выглядит явным фаворитом. «Спартак Тамбов» может оказать сопротивление, но вряд ли сможет полностью остановить натиск соперника.

Рекомендация: Победа «Композита» за коэффициент 1.80.