Два игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб

«Краснодар» и «Сатурн» сообщили, что согласовали все детали трансферов защитника Дмитрия Пивоварова и полузащитника Никиты Гетьмана в подмосковный клуб.

Оба игрока – воспитанники академии «Краснодара», много лет выступавшие за команды из системы клуба.

26-летний Пивоваров провел 4 матча за основную команду «горожан». В 2023-2025 годах он играл на правах аренды за «Чайку», где провел 40 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист. Всего в активе Пивоварова 58 игр в Первой лиге.

21-летний Гетьман в прошлом году выступал на правах аренды за «Иртыш», а затем за «Знамя Труда». Гетьман провeл 45 матчей во Второй лиге, забив в них 4 мяча. Также на его счету 5 матчей и 1 гол в Первой лиге.