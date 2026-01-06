Канчельскис ответил, готов ли он возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

– У вас есть амбиции возглавить «Манчестер Юнайтед»?

– С удовольствием. Но надо понимать, что сейчас тяжелая ситуация. Даже когда недавно был в Англии, и «Манчестер Юнайтед» опубликовал мое интервью, то на следующий день его убрали. Не понимаю почему, но убрали. Причем «Эвертон» не убрал, а «МЮ» убрал.

Думаю, связано с тем, что я из России. Но бог свидетель. Главное, что в целом ко мне там хорошо относятся и отнеслись. Хорошо встретили, очень рад этому. Спасибо им большое за все.