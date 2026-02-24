Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил унизительное высказывание об игроках команды.

– У вас нет ощущения, что пройдет несколько лет – и российского пополнения для составов «Зенита» и «Спартака» просто не будет? В этих командах костяк составляют легионеры.

– Вы же видите все сами. Я свое мнение оставлю при себе. Всем и все понятно. Не хотелось бы обижать нынешнее поколение.

– Кого бы взяли из российских игроков «Спартака» в команду на Кубок Легенд, если бы организаторы дали такую возможность. Кто бы не испортил?

– Думаю, что никого. Зачем портить такой прекрасный футбол?