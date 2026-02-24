Введите ваш ник на сайте
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»

Сегодня, 22:54
6

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев допустил унизительное высказывание об игроках команды.

– У вас нет ощущения, что пройдет несколько лет – и российского пополнения для составов «Зенита» и «Спартака» просто не будет? В этих командах костяк составляют легионеры.

– Вы же видите все сами. Я свое мнение оставлю при себе. Всем и все понятно. Не хотелось бы обижать нынешнее поколение.

– Кого бы взяли из российских игроков «Спартака» в команду на Кубок Легенд, если бы организаторы дали такую возможность. Кто бы не испортил?

– Думаю, что никого. Зачем портить такой прекрасный футбол?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1771963294
Как ни прискорбно, но действительно сильных российских игроков в Спартаке нет - есть средненькие, даже вполне доросшие для основного состава, но по настоящему сильных и незаменимых - нет!(...
Ответить
c 7890
1771963684
Щас айболиды прилетят. Такая новость их привлекает как мух на гуано.Гы гы
Ответить
